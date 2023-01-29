Народный календарь. Какой напиток подарит здоровье 1 февраля
1 февраля Православная церковь почитает память преподобного Макария Великого. Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем происхождении. По этому дню на Руси судили о весне.
В этот день женщины брали у бабушек-травниц травы. Отваром трав поили вечером всю семью. В состав чая обязательно входили душица, зверобой, иван-чай, плоды шиповника. Для приготовления отвара кипятили свеженабранную родниковую воду. В ней гасили горящую осиновую лучину. К чаю подавали малиновое варенье или мед. Верили, что травяной напиток придаст сил и здоровья.
Работать на Макария было нежелательно. Поэтому ходили по гостям, пили чай из самовара и обсуждали планы на будущее.
Приметы погоды:
Ясный день или оттепель — к ранней весне.
Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.
Какая погода 1-го числа — таким и весь февраль будет.
Звездное небо — к затяжной зиме.
С именем Макар связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар»; «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал»; «На бедного Макара везде беда напала».
Именины отмечают: Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.