Астрологи назвали три знака зодиака, которые встретят любовь в феврале

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Астрологи назвали трех счастливчиков по знаку зодиака, которых в феврале ждут головокружительные знакомства и яркие романы.

Тельцы будут находиться в приподнятом настроении. Жизнь идет свои чередом, и все в ней хорошо. В феврале они обратят внимание на то, что улыбка больше привлекает окружающих. Им нужно начать этим пользоваться, тогда они обязательно встретят вторую половинку.

Раков ждет романтичное знакомство. Они так долго этого ждали и верили, и в феврале им удастся попасть в сказку. Главное — плыть по течению и отпустить мысли об отношениях. Они обязательно сами их найдут.

Скорпионам звезды пророчат бурный роман. Им не нужно бояться показать себя во всей красе. Именно последний месяц зимы может подарить им настоящие крепкие отношения, сообщается в издании «Московский комсомолец».

Карта желаний — прекрасный инструмент для определения и реализации своих желаний на год. Никакой магии в процессе нет, говорят специалисты. Это всего лишь психология и личная мотивация. На подсознательном уровне «сохраняются» готовые образы желаний, поэтому человек четко понимает, к чему нужно стремиться. Как правильно составить карту желаний и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.