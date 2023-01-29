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Умер фронтмен рок-группы Television Том Верлен

Александр Афонин
Общество
Умер фронтмен рок-группы Television Том Верлен
Фото: Pexels

Вокалист и гитарист американской панк-рок-группы Television Том Верлен ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

— Том Верлен, чья группа Television была одной из самых влиятельных на нью-йоркской панк-рок-сцене, но чьи исследовательские импровизации на гитаре и поэтическое написание песен никогда не было легко классифицировать как панк или, если уж на то пошло, как любой другой жанр, умер в субботу в Манхэттене. Ему было 73 года, — говорится в сообщении.

О смерти артиста сообщила его дочь Джесси Пэрис Смит. По ее словам, причиной кончины музыканта стала непродолжительная болезнь.

Том Верлен родился 13 декабря 1949 года в Нью-Джерси. Его настоящее имя Томас Миллер. Впервые он занялся музыкой в возрасте пяти лет, когда начал брать уроки игры на фортепиано. В школьном возрасте исполнитель увлекся джазом, благодаря чему начал учиться играть на саксофоне.

Верлена считают первопроходцем таких направлений, как панк-рок, постпанк и жанра new wave. Благодаря своим успехам музыкант занял 90-е место в рейтинге «100 величайших гитаристов всех времен» по версии журнала Rolling Stone.

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