Мосприрода подготовила программу ко Всемирному дню водно-болотных угодий

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

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Специалисты Мосприроды подготовили специальную эколого-просветительскую программу ко Всемирному дню водно-болотных угодий, в рамках которой горожане смогут посетить различные квесты, экскурсии и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 29 января.

В рамках программы москвичи смогут посетить около 10 тематических занятий, где жителям столицы расскажут о заболоченных участках на природных территориях столицы, их значении и обитателях. Мероприятия пройдут в период с 30 января по 5 февраля на природных территориях столицы.

Так, 30 января гости природно-исторического парка «Битцевский лес» смогут посетить экскурсию по историко-экологической тропе. 2 февраля в экоцентре «Конный двор» пройдет программа «День водно-болотных угодий». А 3 февраля горожан приглашают на викторину «Птицы водно-болотных угодий», которая пройдет в природно-историческом парке «Москворецкий», передает официальный сайт мэра Москвы.

26 января на музейно-выставочных площадках ВДНХ прошла программа мероприятий, посвященная Всемирному дню экологического образования. Гости могли посетить выставку «12 признаков живого», экоцентр «Цветоводство» и многое другое.