Рябков: Заявления США о поставках танков Украине являются отрицанием очевидного

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявления американских политиков, согласно которым поставки танков Украине не являются эскалацией конфликта, представляют собой отрицание очевидного. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

— В последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: «мир — это война» — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе... Так и сейчас после решения о направлении танков Abrams в значительном количестве начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного, — сказал он.

Замглавы МИД добавил, что реализация поставок танков позволит США «подровнять общенатовскую шеренгу». По его словам, такие решения вызывают обеспокоенность, так как трудно предугадать, чего ждать дальше, передает РИА Новости.

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.