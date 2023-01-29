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Инфекционист назвал опасные осложнения из-за заболевания гриппом

Александр Афонин
Общество
Инфекционист назвал опасные осложнения из-за заболевания гриппом
Фото: depositphotos

Заражение гриппом может спровоцировать возникновение серьезных осложнений, среди которых боли в суставах, поражение сердца и энцефалит. Об этом рассказал заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов.

По словам специалиста, вирус гриппа способен активировать определенные механизмы в организме человека, в результате чего могут возникнуть аутоиммунные поражения. Они в свою очередь могут проявиться как боль в суставах, осложнение на сердце, энцефалит и другое.

Сапронов рекомендует при возникновении симптомов заболевания сразу обратиться к специалисту. С его помощью можно быстро определить наличие гриппа и других респираторных заболеваний. Также не стоит забывать про процедуру вакцинации, передает «Москва 24».

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса, а также какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины. По ее словам, инфекционные недуги делятся на смешанные варианты и на моноинфекции.

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