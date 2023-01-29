Реставрация дома Хлудова — Пантелеева на Земляном Валу подошла к концу

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Земляной Вал, 56с3 Карта всех событий

Специалисты завершили реставрационные работы в доме Хлудова — Пантелеева на улице Земляной Вал. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 29 января.

Постройку начали приводить в порядок в 2020 году. За время работ реставраторы обнаружили многочисленные детали интерьеров, которые долгое время были скрыты. Например, одними из находок стали оселковый мрамор и художественный паркет.

В процессе реставрации специалисты обновили кирпичную кладку фасадов, привели в порядок цоколь, окна, двери и кровлю. Помимо этого, были очищены 15 слоев краски, отреставрировано мозаичное панно. Также рабочие провели консервацию отделки стен и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в центре столицы специалисты завершили реставрацию бывшего доходного дома потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой. В рамках проведенных работ фасады дома, построенного в 1900 году, были полностью приведены в порядок, а со стороны главного фасада рабочие открыли исторический вход.