Роддом Грауэрмана и кинотеатр «Художественный»: москвичам провели экскурсию по району Арбат

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Музее Москвы в рамках экспозиционно-исследовательского проекта «Москва без окраин» начала работу экспозиция, посвященная Арбату. Она будет открыта до 12 марта. Руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев провел экскурсию по важным историческим местам района.

— Происхождение названия района до сих пор вызывает споры. Версий много. Самая распространенная — от тюркского слова «арбат» («телега»). Сюда приезжали караваны из Золотой Орды, купцы торговали с телег. Еще одно предположение — от искаженного арабского слова «рабат», то есть «город», — сказал специалист.

Москвичам рекомендуют начать прогулку с Арбатской площади, где расположен старейший кинотеатр города — «Художественный». От него можно отправиться в сторону Нового Арбата, где находятся знаменитые модернистские здания.

Клюев советует посетить еще один важный объект района — бывший роддом Грауэрмана, где родились Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Булат Окуджава и другие известные люди. С другой стороны улицы горожане смогут увидеть храм Симеона Столпника, который напоминает о Москве времен Ивана Грозного, передает официальный сайт мэра Москвы.

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