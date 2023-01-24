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Онлайн-экскурсия «Мифы и легенды подземной Москвы» пройдет на mos.ru

Лейла Алиева
Город
Онлайн-экскурсия «Мифы и легенды подземной Москвы» пройдет на mos.ru
Фото: Pexels

Музей городского хозяйства Москвы проведет онлайн-экскурсию о подземках на портале mos.ru.

Прямая трансляция состоится 24 января в 19:00. Пользователям расскажут о том, как сделаны коммуникационные коллекторы, куда ведет канализация и почему крышки люков на дорогах имеют круглую форму.

В рамках экскурсии пользователи также узнают историю подземелий Московского Кремля, легенды о библиотеке Ивана Грозного и загадки столичного метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в Музее городского хозяйства Москвы прошли экскурсии, посвященные истории развития системы пешеходной навигации столицы. Во время мероприятия москвичам рассказали, где расположились первые домовые указатели, что повлияло на развитие уличной навигации, а также как доставлялась корреспонденция в XVIII–XIX веках.

Городское руководство подготовило интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества. Празднование события запланировано на период с 25 по 27 января, а крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького.

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