Онлайн-экскурсия «Мифы и легенды подземной Москвы» пройдет на mos.ru
Музей городского хозяйства Москвы проведет онлайн-экскурсию о подземках на портале mos.ru.
Прямая трансляция состоится 24 января в 19:00. Пользователям расскажут о том, как сделаны коммуникационные коллекторы, куда ведет канализация и почему крышки люков на дорогах имеют круглую форму.
В рамках экскурсии пользователи также узнают историю подземелий Московского Кремля, легенды о библиотеке Ивана Грозного и загадки столичного метро, передает официальный сайт мэра Москвы.
Недавно в Музее городского хозяйства Москвы прошли экскурсии, посвященные истории развития системы пешеходной навигации столицы. Во время мероприятия москвичам рассказали, где расположились первые домовые указатели, что повлияло на развитие уличной навигации, а также как доставлялась корреспонденция в XVIII–XIX веках.
Городское руководство подготовило интерактивную программу для молодежи в рамках Дня студенчества. Празднование события запланировано на период с 25 по 27 января, а крупнейшими площадками для встреч молодежи в эти дни станут ВДНХ и Парк Горького.