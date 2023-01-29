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Сервис Russpass подготовил новую подборку о путешествиях писателей России

Александр Афонин
Город
Сервис Russpass подготовил новую подборку о путешествиях писателей России
Фото: depositphotos

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил новую подборку, с помощью которой пользователи могут повторить путешествия отечественных писателей. Об этом сообщили в пресс-службе проекта в воскресенье, 29 января.

— Советский «прадедушка» дома на колесах, первая туристическая аэросъемка и разноцветные озера — истории о путешествиях в XX веке не менее остросюжетны, чем посты современных тревел-блогеров. Константин Паустовский, Иван Бунин, Михаил Пришвин и другие писатели отразили свои впечатления о путешествиях по стране в рассказах, очерках и дневниках, — говорится в сообщении

Так, пользователи могут познакомиться с живописной местностью между Рязанью и Владимиром, описанной Константином Паустовским в повести «Мещерская сторона». Также авторы подборки рассказали, какие места впечатлили Василия Пескова. Ознакомиться с ними можно на сайте сервиса.

До этого сервис Russpass подготовил подборку мест, где пользователи могут познакомиться с популярными термальными источниками России. Один из самых известных источников расположился в Тюменской области.

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