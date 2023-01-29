В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в феврале 2023 года

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В феврале этого года в России вступит в силу ряд законов, среди которых увеличение материнского капитала, повышение социальных выплат, ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 процента и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысячи рублей — на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России, — сказал он.

Помимо этого, 1 февраля вступит в силу закон о повышении социальных выплат на 11,9 процента. Он коснется единовременного пособия при рождении ребенка и минимального ежемесячного пособия по уходу за ним. Благодаря этому их размер составит 22 909,3 и 7925,71 рубля соответственно.

В этот же день начнет действовать запрет на поставки нефти из России иностранным поставщикам. Закон будет распространяться на компании и физические лица, которые прописали ограничение цены в контрактах, передает Telegram-канал «Государственная дума».

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения порядка в суде. Согласно тексту документа, если гражданин не стал исполнять поручение, то ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.