Путин подписал закон об увеличении штрафов за неисполнение распоряжения судьи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за неисполнение распоряжения судьи о прекращении нарушения порядка в суде. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в пятницу, 27 января.

Согласно тексту документа, если гражданин не стал исполнять распоряжение судьи, то ему грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. В качестве альтернативы по-прежнему сохраняется административный арест на 15 суток.

Помимо этого, закон вводит административные штрафы за повторное нарушение. Их размеры составят от трех до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, говорится в документе.

До этого Владимир Путин подписал закон, согласно которому российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз ратифицируется. Так, иностранцы, которые получили визу России или Белоруссии, смогут посетить вторую страну без получения дополнительного разрешения.

Также российский президент подписал указ, в рамках которого акциз на сигареты и папиросы будет увеличен на два процента, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11 процентов. В свою очередь акциз для самих устройств устраняется.