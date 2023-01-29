Движение автомобилей на Крымском мосту приостановят 31 января

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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ движение автомобилей на Крымском мосту будет приостановлено с 00:00 до 12:00 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России в воскресенье, 29 января.

— 30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 (по московскому времени) для проведения ремонтно-восстановительных работ, — говорится в сообщении.

Водителей призвали заранее планировать свои поездки. Также в официальном Telegram-канале ведомства им порекомендовали следить за поступающей информацией.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся в связи с полученными повреждениями из-за взрыва грузового автомобиля 8 октября прошлого года. В результате аварии произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

14 января вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили надвижку второго пролета левой автодорожной части на Крымском мосту. По его словам, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале 2023 года.