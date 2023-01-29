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Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков умер в 53 года

Александр Афонин
Общество
Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков умер в 53 года
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранение республики Татарстан

В возрасте 53 лет ушел из жизни министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в воскресенье, 29 января.

— Сегодня утром, 29 января 2023 года, на 54-м году ушел из жизни министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, — говорится в сообщении.

Коллектив министерства выразил искренние соболезнования семье и родным Садыкова. Как отметили в пресс-службе, он всегда был требователен в решении вопросов врачей и граждан, а также не оставлял без внимания все стороны жизни своего коллектива.

Причина смерти министра не уточняется. Прощание состоится в понедельник, 30 января. О времени и месте проведения церемонии будет сообщено дополнительно, передает официальный сайт Минздрава Татарстана.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года в городе Буинске. Будущий министр с отличием окончил Казанский государственный медицинский институт, после чего стал заместителем главврача консультативно-диагностического центра городской клинической больницы № 18.

За свой труд Садыков удостоился множества наград, среди которых звание «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники», «Заслуженный врач Республики Татарстан», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и многие другие.

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