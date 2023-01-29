Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы проведет онлайн-показ в честь 100-летия Леонида Гайдая

Александр Афонин
Город
Музей Победы проведет онлайн-показ в честь 100-летия Леонида Гайдая
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В честь 100-летия со дня рождения советского и российского кинорежиссера Леонида Гайдая 30 января Музей Победы организует специальный показ комедии «Деловые люди». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 29 января.

— Леонид Гайдай известен в основном своими оригинальными проектами, но в его карьере были и удачные экранизации. Так, фильм «Деловые люди» стал одним из самых популярных в то время: его посмотрело больше 20 миллионов человек. В то же время картина актуальна к просмотру и сегодня, — говорится в сообщении.

В основе сюжета картины лежат три работы писателя О. Генри: «Вождь краснокожих», «Родственные души» и «Дороги, которые мы выбираем». В своем фильме Гайдай проявил интересную режиссуру, сценарий и воплотил профессиональную игру актеров.

26 января в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство». В основу сюжета легла автобиографическая повесть петербургской писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Книга посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора.

кинопоказы Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте