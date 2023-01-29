Музей Победы проведет онлайн-показ в честь 100-летия Леонида Гайдая

Фото: Музей Победы

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В честь 100-летия со дня рождения советского и российского кинорежиссера Леонида Гайдая 30 января Музей Победы организует специальный показ комедии «Деловые люди». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 29 января.

— Леонид Гайдай известен в основном своими оригинальными проектами, но в его карьере были и удачные экранизации. Так, фильм «Деловые люди» стал одним из самых популярных в то время: его посмотрело больше 20 миллионов человек. В то же время картина актуальна к просмотру и сегодня, — говорится в сообщении.

В основе сюжета картины лежат три работы писателя О. Генри: «Вождь краснокожих», «Родственные души» и «Дороги, которые мы выбираем». В своем фильме Гайдай проявил интересную режиссуру, сценарий и воплотил профессиональную игру актеров.

26 января в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство». В основу сюжета легла автобиографическая повесть петербургской писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Книга посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора.