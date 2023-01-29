Названы размеры маткапитала на первого и второго ребенка с февраля 2023 года

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В феврале этого года пройдет индексация материнского капитала на 11,9 процента, благодаря чему размер выплат для первого ребенка составит 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы России в воскресенье, 29 января.

— Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 процента и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысячи рублей — на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, аналогично будет проиндексирована доплата при рождении второго ребенка. С 1 февраля ее размер составит 188,6 тысячи рублей. Ее смогут получить семьи, которые ранее уже оформляли маткапитал, отметили в официальном Telegram-канале Госдумы.

До этого сообщалось, что в феврале 2023 года в России вступит в силу ряд законов. Так, с 1 февраля начнет действовать запрет на поставки российской нефти иностранным поставщикам. Закон будет распространяться на компании и физические лица, которые прописали ограничение цены в контрактах.