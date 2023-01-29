В МИД заявили, что обстрелы больниц со стороны ВСУ являются военным преступлением

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Проводимые Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетные обстрелы больниц в Новоайдаре и Новой Каховке представляют собой военное преступление Киева и стран Запада. Об этом заявили в пресс-службе МИД России в воскресенье, 29 января.

— Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что отсутствие реакции на подобные действия со стороны США и НАТО доказывают их вовлеченность в конфликт. Помимо этого, молчание международных структур по фактам обстрелов мирной инфраструктуры показывает двойные стандарты. Все акты «криминального беспредела» не будут оставлены безнаказанными, отметили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Новоайдаре Вооруженными силами Украины был нанесен намеренный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы. В результате обстрела погибли 14 человек и получили ранения различной степени тяжести 24 человека.