Собянин: Число малых и средних предприятий в Москве выросло на семь процентов в 2022 году

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В прошедшем 2022 году столица продолжала активно помогать городским предпринимателям, благодаря чему открыть новый бизнес или развить уже существующий стало намного проще. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 29 января.

— Активно помогаем предпринимателям. В 2022 году количество малых и средних предприятий (МСП) в Москве превысило 830 тысяч. Это на семь процентов больше чем в 2021-м. В них работают уже 3,2 миллиона человек — 38 процентов от всех занятых москвичей, — сказал он.

Помимо этого, в прошлом году в столице действовало более 10 программ финансовой поддержки МСП. Для помощи предпринимателям город выделял гранты, которые можно было направить на создание импортозамещающих производств, покупку или лизинг оборудования и многое другое.

Так, в Москве действует программа льготных кредитов для начинающих в размере пяти миллионов рублей. С ее помощью город покрывает поручительствами 100 процентов суммы для развития бизнеса на начальном этапе.

Наиболее востребованными в 2022 году стали льготные кредиты. Ими воспользовались боле семи тысяч компаний, включая свыше 100 начинающих бизнесменов.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что благодаря подобным результатам Москва превысила плановые показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Накануне Сергей Собянин сообщил, что до 2032 года территорию площадки «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва» планируется увеличить почти в два раза — до 77 гектаров. В рамках работ площадь промышленных и деловых пространств расширится примерно до 1,4 миллиона квадратных метров.