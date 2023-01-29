Трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме под Серпуховым

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В одном из поселков городского округа Серпухов в квартире жилого дома произошел пожар, в результате чего трое мужчин скончались. Об этом в воскресенье, 29 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, возгорание произошло в квартире, расположенной на первом этаже здания. По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. Жильцам квартиры отключили электроэнергию из-за неуплаты, из-за чего они пользовались свечами.

По результатам осмотра следователем следственного отдела по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Аналогичная ситуация произошла 20 января в одном из частных домов в поселке «Сказка-2» в деревне Максимиха. Там из горящего дома удалось выбраться двум маленьким девочкам-сестрам, однако их родителям выжить не удалось.