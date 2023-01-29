Al Arabiya: США причастны к атаке на склад боеприпасов в Иране

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К атаке беспилотниками на военный завод в иранском Исфахане причастны США и «еще одна страна». Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Утверждается, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами, однако вторую причастную к атаке страну телеканал не называет. Al-Hadath, в свою очередь, со ссылкой на американские источники заявляет о непричастности Израиля к данной атаке.

Кроме того, иранское госагентство IRNA сообщило, что удар по военному объекту в Исфахане был «безуспешным», а информация о взрывах была недостоверной. Издание утверждает, что ее распространяет Израиль, передает РИА Новости.

Атака на склад произошла в ночь на 29 января. Уточняется, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны. Сообщалось об атаке дронов, один из которых был сбит системами ПВО, а еще два были перехвачены и уничтожены.