IRNA: Взрыв на складе боеприпасов в Иране произошел из-за атаки беспилотников

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Склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье, 29 января, случился мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщило агентство IRNA.

— Была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов Минобороны. Благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО, и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

27 января полиция Израиля сообщила о нескольких пострадавших при теракте в синагоге в Иерусалиме. Террорист был нейтрализован. В результате теракта погибли по меньшей мере семь человек и десять пострадали.

23 ноября 2022 года произошел мощный взрыв у центральной автобусной станции «Иерусалим». Через несколько минут в одном из рядом стоящих автобусов на той же станции произошел второй взрыв. Позже трех палестинцев задержали в городе в связи с инцидентами.