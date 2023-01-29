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Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на МКАД

Василий Плиткин
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Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на МКАД
Фото: АГН Москва
Москва, МКАД, 90-й километр Карта всех событий

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 90-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 29 января.

Инцидент произошел перед развязкой с Осташковской улицей. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, наехав на ограждение.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

После этого он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

28 января на внутренней стороне 33-го километра МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работали профильные специалисты оперативных служб города.

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