Минтранс оценил запасы запчастей к самолетам в России

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Россия полностью обеспечила себя необходимыми запчастями для обслуживания и эксплуатации самолетов. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

— Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться, — сказал министр.

Несмотря на антироссийские санкции, все перелеты в стране полностью безопасны, утверждает он. Ни одна авиакомпания просто не поднимет в воздух самолет, не будучи уверенной в его исправности и безопасности, сказал Савельев в эфире телеканала «Россия 1».

В России полным ходом идут испытания пассажирского самолета Sukhoi Superjet New. Первый полет обновленного лайнера намечен на 2023 год.

Что это за самолет и когда начнется его серийное производство — в материале «Вечерней Москвы». Речь идет о полностью импортозамещенной и немного обновленной версии ближнемагистрального самолета Superjet-100, который совершил свой первый полет еще в конце нулевых.