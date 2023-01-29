Фото: president.gov.ua

План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может привести к началу третьей мировой войны. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер.

— Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть, но такова политика Украины, и США ее поддерживают, — сказал журналист.

По мнению Дреера, украинский конфликт, поощряемый Вашингтоном, никак не соответствует интересам простых американцев, которые скоро сами начнут это понимать.

Вскоре население Европы и США просто перестанет поддерживать политику, которую проводят правительства их стран, заключил Дреер.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.