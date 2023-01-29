Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

TAC: План Зеленского по захвату Крыма способен обернуться мировой войной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
TAC: План Зеленского по захвату Крыма способен обернуться мировой войной
Фото: president.gov.ua

План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может привести к началу третьей мировой войны. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил старший редактор The American Conservative Род Дреер.

— Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть, но такова политика Украины, и США ее поддерживают, — сказал журналист.

По мнению Дреера, украинский конфликт, поощряемый Вашингтоном, никак не соответствует интересам простых американцев, которые скоро сами начнут это понимать.

Вскоре население Европы и США просто перестанет поддерживать политику, которую проводят правительства их стран, заключил Дреер.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.

Украина Крым Владимир Зеленский Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте