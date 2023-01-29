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«Все кончено»: в США раскрыли тайный смысл послания Зеленского о ВСУ к Западу

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Все кончено»: в США раскрыли тайный смысл послания Зеленского о ВСУ к Западу
Фото: flickr/number10gov

Слова президента Украины Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams говорят о том, что власти страны осведомлены о печальном положении ВСУ. Об этом в воскресенье, 29 января, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (главком ВСУ — прим. «ВМ»), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит, — сказал эксперт.

По мнению экс-офицера, Зеленский и западные политики все меньше верят в победу Украины. В настоящее время они сомневаются в успешном для Киева завершении конфликта, потому Зеленский и настаивает на скорейших поставках оружия, сказал Риттер в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom».

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

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