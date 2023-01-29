«Унизительно для нации»: украинцев обидела ошибка в словах поддержки от Стивена Кинга

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Американский писатель Стивен Кинг опубликовал в Twitter пост со словами поддержки Украины. Однако он написал название страны с неопределенным артиклем «the», чем оскорбил украинскую аудиторию.

— Обращение the Ukraine унизительно для нации, — сказал один из комментаторов.

С ним согласились и остальные, напоминая Кингу, что перед названиями стран не ставятся артикли. Так, один из пользователей заметил, что в школах писателя нередко выставляют как человека, хорошо владеющего языком.

Следует отметить, что в английском языке существуют всего два государства, названия которых предусматривают артикль: Гамбия и Багамы (The Gambia и The Bahamas, соответственно). Артикль также предусматривается в сложных названиях стран и организаций.

Однако английское название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем.

Не совсем ясны корни ошибочного появления артикля «the». Согласно одной из версий, это произошло из-за присутствия артикля в сложном названии УССР — The Ukrainian Soviet Socialist Republic.

Весной прошлого года Кинг заявлял, что не планирует продлевать контракты с российскими издательствами. Его канадский коллега писатель Линвуд Баркли в свою очередь заявил, что более не будет сотрудничать с издательствами из России.