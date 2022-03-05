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Стивен Кинг отказался продлевать контракты с издательствами из России

Лала Манушакян

Общество
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с издательствами из России
Фото: facebook.com/StephenKingauthor

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не планирует продлевать контракты с российскими издательствами.

— Я тоже, — написал он в Twitter в ответ на публикацию канадского коллеги Линвуда Баркли.

Баркли в свою очередь заявил, что не будет сотрудничать с издательствами из России. При этом он уточнил, что это не «великая жертва».

Стивен Кинг отказался продлевать контракты с издательствами из России Фото: Twitter/StephenKing

В декабре 2021 года сервис аудиокниг Storytel определил самого популярного писателя у россиян. Им, согласно данным компании, стал Борис Акунин.

Его книги слушали чаще всего, а произведение «Алмазная колесница» заняла 12-е место в списке самых популярных в России. На втором месте среди писателей оказался Фрэнк Герберт, а на третьем — Дмитрий Глуховский.

В пятерку также попали Стивен Кинг и Фредрик Бакман. Традиционно самыми популярными жанрами в России остались фантастика и фэнтези, а третье место среди популярных жанров у россиян заняли детективы.

Список наиболее популярных аудиокниг среди россиян возглавила «Дюна» Фрэнка Герберта. Следом шли «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.

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