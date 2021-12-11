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Назван самый популярный писатель у россиян

Юлия Курганова

Общество
Назван самый популярный писатель у россиян
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сервис аудиокниг Strorytel определил самого популярного писателя у россиян.

В 2021 году самым востребованным автором стал Борис Акунин. Его книги слушали чаще всего, а произведение «Алмазная колесница» заняла 12-е место в списке самых популярных в России. На втором месте среди писателей оказался Фрэнк Герберт, а на третьем — Дмитрий Глуховский. В пятерку также попали Стивен Кинг и Фредрик Бакман.

— Традиционно самыми популярными жанрами в России остаются «фантастика и фэнтези» (первое место рейтинга), и «художественная литература» (второе место рейтинга). Прослушивание аудиокниг жанра «фантастика и фэнтези» за 2021 год еще увеличилось на 25 процентов, — рассказали в компании.

Третье место среди популярных жанров у россиян заняли детективы.

Список наиболее популярных аудиокниг среди россиян возглавила «Дюна» Фрэнка Герберта. Следом идут «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана. На четвертом и пятом местах находятся «Вторая жизнь Уве», автором которой тоже является Бакман, и «Полночная библиотека» Мэтта Хейга, сообщает РИА Новости.

Россияне перечислили любимых героев книг Достоевского. Князь Мышкин из книги «Идиот» стал самым любимым героем классика отечественной литературы Федора Достоевского у россиян. Роман «Преступление и наказание» россияне отнесли к самому популярному произведению.

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