Россияне перечислили любимых героев книг Достоевского

Фото: Наталья Феоктистова

Князь Мышкин из книги «Идиот» стал самым любимым героем классика отечественной литературы Федора Достоевского у россиян. Роман «Преступление и наказание» россияне отнесли к самому популярному произведению. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели книжные сервисы "Литрес" и MyBook к 200-летию со дня рождения писателя.

Из опроса также следует, что вторым по популярности стал «Идиот», а замыкают тройку — «Братья Карамазовы».

— Князь Мышкин — один из самых положительных героев в мировой литературе. Он милосерден, сострадателен и кроток. У него нежное сердце и добрые помыслы. Он наивен как ребенок, но в то же время мудр и рассудителен. Достоевский наделил своего героя самыми лучшими качествами, противопоставляя его всему миру. Не удивлена тому, что Лев Мышкин, кстати, автор сознательно дал ему такое говорящее имя, завоевал сердца многих читателей — ему сложно не симпатизировать. В нем таится притягательная беззащитность, — отметила шеф-редактор ГК «Литрес» Екатерина Писарева, передает ТАСС.

Вторым в рейтинге популярных героев произведений Достоевского стал Родион Раскольников из «Преступления и наказания». На третьем — Соня Мармеладова из того же романа.

Кроме этого, опрос показал, что 99 процентов респондентов ответили, что прочитали или прослушали хотя бы одну книгу писателя. Более 90 процентов считают Федора Достоевского одним из самых значимых отечественных авторов. Свыше 70 процентов опрошенных уверены, что произведения писателя повлияли на формирование их мировоззрения.

11 ноября отмечается 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского.

Во вторник, 10 ноября, «Вечерняя Москва» писала, что в шести кинотеатрах сети «Москино» пройдет показ ретроспективы экранизаций произведений Федора Достоевского. Будут показаны фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади.