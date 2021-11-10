Москвичей пригласили на показы экранизации романов Достоевского

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В шести кинотеатрах сети «Москино» пройдет показ ретроспективы экранизаций произведений Федора Достоевского. Будут показаны фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади. Об этом 9 ноября рассказала генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

В кинотеатрах будут показаны фильмы, снятые по мотивам романов «Идиот», «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», показы пройдут с 14 по 19 ноября.

Начнется программа 14 ноября в «Космосе» с показа кинокомедии Романа Качанова «Даун Хаус» (2001), снятой по мотивам романа «Идиот». Снятый в традициях абсурдистского черного юмора, фильм считается одной из самых необычных экранизаций Достоевского.

На следующий день в «Искре» состоится показ киноленты Ивана Пырьева «Идиот» (1958), считающейся эталонной экранизацией одноименного произведения. В тот же день в «Туле» можно будет увидеть другой фильм Пырьева «Братья Карамазовы» (1968), масштабная экранизация в трех сериях.

Затем в кинотеатре «Сатурн» зрителям покажут советско-итальянскую ленту «Униженные и оскорбленные» (1990). Картину «Преступление и наказание» (1969) за авторством Льва Кулиджанова покажут в кинотеатре «Спутник». В последний день показов кинотеатр «Звезда» покажет фильм британского режиссера Ричарда Айоади «Двойник» (2013).

Для посещения кинотеатров необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Рассадка гостей предусмотрена в шахматном порядке, допустимая заполняемость залов не превышает 50 процентов от общего числа мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для посещения кинопоказов необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Москино».

Ранее стало известно, что Останкинская телебашня в столице в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского организует иммерсивный литературный перформанс и включит архитектурно-художественную подсветку 11 ноября.