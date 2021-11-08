Останкинская телебашня устроит перформанс в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

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Останкинская телебашня в столице в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского организует иммерсивный литературный перформанс и включит архитектурно-художественную подсветку 11 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Отмечается, что в день рождения русского писателя на смотровой площадке Останкинской башни на высоте 334 метров зрителям будут показаны сцены из жизни Ф.М. Достоевского и представлены отрывки спектаклей «Идиот» и «Братья Карамазовы».

— Также башня продолжит поддержку световыми шоу общественно значимых событий — это стало возможным благодаря установленному в 2020 году оборудованию с 550 источниками света по всему стволу Останкинской башни. В юбилей великого классика включится архитектурно-художественное освещение во весь рост сооружения, а на медиафасаде будет показан ролик, — заявили в пресс-службе РТРС.

В перформансе для горожан примут участие актеры частного московского драматического театра имени Сергея Есенина, передает ТАСС.

В пятницу, 5 ноября, Останкинской телебашне исполнилось 54 года. До сих пор объект входит в число самых высоких построек в Европе. Портал «Узнай Москву» поделился с горожанами интересными фактами из истории сооружения.