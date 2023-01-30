Народный календарь. Как не навлечь на себя нищету 2 февраля

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Православная церковь почитает в этот день память преподобного Евфимия Великого. В народном календаре дата получила название Ефимов день.

2 февраля нельзя поднимать с земли мелочь, иначе три ближайших года будете нищим. Часто на эту дату назначали свадьбы. Ведь не за горами Великий пост, во время которого нельзя венчаться и веселиться. Не нужно петь после заката, иначе слез не избежать. В этот день потерять варежку или перчатку — к бедности, поранить руку — к болезни близкого человека.

Приметы погоды:

Солнце — к красной весне, пасмурно — к затяжным метелям, ветрено — к сырому году.

Если началась метель, то продлится она всю неделю.

Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят — жди метели.

Именины отмечают: Римма, Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев.