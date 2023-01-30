Вершинин заявил, что сейчас нет весомых предпосылок для переговоров по Украине

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Предпосылки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине в настоящее время отсутствуют, поскольку для дипломатии необходима политическая воля, которой нет у Киева и его западных кураторов. Об этом в понедельник, 30 января, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Российский дипломат напомнил, что украинская сторона ранее саботировала выполнение Минских соглашений на фоне «упорных оправданий» своих действий со стороны западных стран, а затем отверг формат переговоров с Россией после встречи в Стамбуле. Вершинин также указал, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Москвой.

По всем этим причинам, по словам Вершинина, сейчас нет весомых предпосылок для переговорного процесса. Он заметил, что без наличия политической воли дипломатия бессильна. Также дипломат в интервью газете «Известия» добавил, что западные кураторы Киева ценой украинской крови решают задачи по сдерживанию России.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Украины Владимира Зеленского уже нельзя назвать возможным оппонентом для российского лидера Владимира Путина.