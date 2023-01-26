Песков заявил, что Зеленский перестал быть возможным оппонентом для Путина

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президента Украины Владимира Зеленского уже нельзя назвать возможным оппонентом для российского лидера Владимира Путина. Об этом в четверг, 26 января, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это связано с невыполнением обещанного со стороны президента Украины.

— Он (президент Зеленский — прим. «ВМ») не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина, — цитирует его РИА Новости.

До этого Зеленский заявил, что не заинтересован в проведении переговоров с Путиным. По его словам, после начала российской спецоперации президент России стал для него «никем».

Официальный представитель Кремля рассказал, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой на уровне законодательства. Какие законы «мешают» украинской стороне начать переговоры с Российской Федерацией, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.