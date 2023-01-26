Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в проведении переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

— Это (переговоры — прим. «ВМ») неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России, — сказал он в интервью Sky News.

Украинский лидер добавил, что после начала российской спецоперации Путин стал для него «никем».

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет каких-либо условий для российско-украинских переговоров.

До этого официальный представитель Кремля рассказал, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой на уровне законодательства. Какие законы «мешают» украинской стороне начать переговоры с Российской Федерацией, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

19 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что специальная военная операция на территории Украины так или иначе должна закончиться за столом переговоров. Однако пока условий для подобных контактов нет. Польский лидер напомнил, что о необходимости закончить СВО с помощью переговоров недавно заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.