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В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров России и Украины
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сейчас нет каких-либо условий для российско-украинских переговоров. Об этом в понедельник, 23 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент — ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно — никаких условий для таких переговоров нет, — цитирует его РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой на уровне законодательства. Какие законы «мешают» украинской стороне начать переговоры с Российской Федерацией, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

19 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что специальная военная операция на территории Украины так или иначе должна закончиться за столом переговоров. Однако пока условий для подобных контактов нет. Польский лидер напомнил, что о необходимости закончить СВО с помощью переговоров недавно заявлял генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

Украина Дмитрий Песков Россия Переговоры Кремль
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