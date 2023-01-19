Президент Польши Дуда заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров
Спецоперация на Украине так или иначе должна завершиться за столом переговоров. Однако пока условий для подобных контактов нет. Такое мнение выразил польский лидер Анджей Дуда.
Он также напомнил, что о необходимости завершить спецоперацию путем переговоров ранее заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.
— Наверняка так. Таков есть порядок вещей, что войны обычно заканчиваются. Наверняка и эта также закончится … рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров, — заявил президент Польши.
При этом он добавил, что пока не видит условий для разрешения конфликта таким путем, передает РИА Новости.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев законодательно исключает для себя возможность переговоров с российской стороной. Какие законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.
В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит принять решение о возобновлении мирных переговоров с российской стороной. При этом страны Запада якобы не могут оказать на него влияние в данном вопросе.