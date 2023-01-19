Президент Польши Дуда заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

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Спецоперация на Украине так или иначе должна завершиться за столом переговоров. Однако пока условий для подобных контактов нет. Такое мнение выразил польский лидер Анджей Дуда.

Он также напомнил, что о необходимости завершить спецоперацию путем переговоров ранее заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Наверняка так. Таков есть порядок вещей, что войны обычно заканчиваются. Наверняка и эта также закончится … рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров, — заявил президент Польши.

При этом он добавил, что пока не видит условий для разрешения конфликта таким путем, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев законодательно исключает для себя возможность переговоров с российской стороной. Какие законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит принять решение о возобновлении мирных переговоров с российской стороной. При этом страны Запада якобы не могут оказать на него влияние в данном вопросе.