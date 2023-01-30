Бузова рассказала, что надолго покидает Россию

Фото: Youtube / ШАСТУН

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова покинула Россию. Знаменитость поделилась соответствующими снимками из аэропорта и самолета на странице в одной из своих социальных сетей.

Артистка подчеркнула, что покидает страну «очень надолго». При этом направление и конечную точку путешествия теледива предложила угадать своим поклонникам. Бузова заявила, что «уже очень скучает» по Москве.

Знаменитая певица также уточнила, что не собирается отдыхать в поездке. Перелет, по ее словам, будет продолжительным и с пересадками.

Поклонники теледивы предположили, что она отправилась в южноафриканский город Кейптаун. Фанаты убеждены, что там Ольга Бузова примет участие в съемках нового сезона телешоу «Звезды в Африке». Она вела первый сезон популярной передачи.

В конце декабря Бузова рассказала в интервью «Вечерней Москве» о самых тяжелых испытаниях в ее жизни. По словам телезвезды, наиболее трудно ей дается расставание с любимыми людьми, поскольку для нее отношения это каждый раз навсегда. Часто из них она выходит с разбитым сердцем.