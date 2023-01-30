Пентагон опроверг причастность к атакам на иранские военные объекты

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Официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер опроверг причастность Соединенных Штатов к ударам по территории Ирана, сообщило в воскресенье, 29 января, информагентство Reuters.

В материале журналистов говорится, что пресс-секретарь военного ведомства заявил о том, что Вашингтон не участвовал в ударах по ближневосточному государству, однако отказался от дальнейших комментариев по этому вопросу.

Накануне агентство IRNA сообщило, что склад с боеприпасами Министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье, 29 января, произошел взрыв, подвергся атаке беспилотников.

При этом объект, по данным местной прессы, получил незначительные повреждения. Один из дронов был сбит системой ПВО, а два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке на оборонные объекты Ирана.