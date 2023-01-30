МИД России: ООН отвергает возможность нейтрального посредничества по Украине

Фото: МИД РФ

Секретариат ООН добровольно отвергает для себя какую бы то ни было возможность нейтрального посредничества в урегулировании кризиса на Украине. Об этом в понедельник, 30 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По мнению дипломата, доверие к секретариату в значительной степени «подорвано годами бездействия международных чиновников», на фоне которого президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко саботировали исполнение обязательств Киева по минским соглашениям.

Вершинин заявил, что с самого начала украинского кризиса в 2014 году секретариат ООН занял неоднозначную позицию. Он отметил, что никто не слышал от представителей организации критики Киева даже тогда, когда тот «вел настоящую войну против своих граждан» на востоке страны.

В то же время, как напомнил замглавы МИД РФ, с первых дней спецоперации высказывались надуманные по большей части претензии в адрес Москвы. На вопросы о причинах таких «двойных стандартов» в секретариате поясняли, что вынуждены руководствоваться решениями Генассамблеи ООН.

— Возникает вопрос: чем будет руководствоваться генсекретарь, если получит обращение о содействии в урегулировании? — резюмировал Вершинин в интервью газете «Известия».

До этого замглавы МИД РФ заявил, что предпосылки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине в настоящее время отсутствуют, поскольку для дипломатии необходима политическая воля, которой нет у Киева и его западных кураторов.