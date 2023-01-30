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Приметы и советы

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Егор Провоторов
Спорт
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки в воскресенье, 29 января, заявил, что намерен попросить у владельца команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» личный самолет, чтобы самостоятельно увидеть, как российский форвард Александр Овечкин побьет его рекорд в НХЛ.

Так знаменитый спортсмен высказался о погоне россиянина за «вечным» рекордом по заброшенным шайбам в североамериканской лиге. Сейчас у канадца 894 шайбы, а Овечкин записал себе в актив уже 812 голов.

Гретцки назвал российского нападающего «потрясающим» и выразил надежду, что тот побьет его рекорд, который держится уже больше 30 лет. По словам легендарного спортсмена, это будет «очень здорово для хоккея», пишет Sport24.

— Последую ли я за Овечкиным, когда он приблизится к моему рекорду? Если мистер Тед Леонсис даст мне свой самолет, то я полечу куда угодно, — сказал Гретцки.

2 января Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам декабря. Первой звездой месяца стал Александр Овечкин, который в 15 матчах месяца записал на свой счет 13 шайб и отдал девять голевых передач. Спортсмен за декабрь сделал два хет-трика в ворота «Монреаля» и «Чикаго».

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