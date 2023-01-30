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Новиков обрушился с критикой на Долину за исполнение песни «Гоп-стоп»

Егор Провоторов
Общество
Новиков обрушился с критикой на Долину за исполнение песни «Гоп-стоп»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский поэт и певец Александр Новиков подверг критике исполнение песни «Гоп-стоп» Ларисой Долиной в первом выпуске седьмого сезона телепроекта «Три аккорда».

Жюри поставило джазовой певице высшие баллы за кавер на композицию Александра Розенбаума, однако бард Новиков нелестно высказался о манере исполнения песни. Он отметил, что в композиции повествование ведется от мужского лица. В вариации Долиной Новикову не хватило куража.

Артист поставил певице «туза» и призвал ее больше никогда не исполнять эту песню. Он сразу же получил резкий ответ от российской певицы. Долина заявила, что никто не имеет права приказывать ей.

При этом автор песни Александр Розенбаум предложил артистке исполнять часть песни с джазовыми импровизациями. После этого он поднялся на сцену и спел свой главный хит дуэтом с Долиной.

До этого Долина опубликовала в Сети видео, где она в откровенном виде пошла танцевать на пляже на Мальдивах. В комментариях раскритиковали внешний вид и танцы артистки. В связи с этим Долина посоветовала хейтерам решить проблемы со зрением.

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