Россия заняла 17-е место в рейтинге доступности бензина для населения в Европе

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Россия оказалась в середине рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения. Лидерами соответствующего списка стали Люксембург, Ирландия и Норвегия.

Специалисты оценивали доступность топлива на основе объема горючего, которое можно приобрести на среднемесячные зарплаты в разных странах. Рейтинг возглавил Люксембург. На среднюю зарплату в этой стране можно купить более 2,5 тысячи литров бензина, который стоит в государстве 110 рублей за литр.

На второй и третьей строчках рейтинга, опубликованного РИА Новости, расположились Ирландия и Норвегия. Жители этих европейских стран могут приобрести почти две тысячи литров топлива на человека в месяц. В пятерку лидеров также вошли Великобритания и Нидерланды.

Россия заняла 17-е место, расположившись между Испанией и Словенией. Россияне могут купить на среднемесячную зарплату по стране порядка 1059 литров горючего по цене 51 рубль за литр. В нижней части рейтинга оказались Латвия, Словакия, Белоруссия, Румыния и Венгрия.

В декабре президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал, что поставляемое на АЗС топливо меняется в зависимости от сезона, но данные изменения весьма условны — если по дизелю есть четкие температурные рамки, то бензин варьируется по классу испаряемости. На региональные заправки он попадает в утвержденные ГОСТом сроки. Поэтому любые попытки продать водителям якобы «зимний» бензин дороже стандартного следует расценивать как обман.