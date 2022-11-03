Водителям рассказали о «зимнем» обмане с бензином на АЗС

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Поставляемое на АЗС топливо меняется в зависимости от сезона, но данные изменения весьма условны — если по дизелю есть четкие температурные рамки, то бензин варьируется по классу испаряемости. На региональные заправки он попадает в утвержденные ГОСТом сроки. Поэтому любые попытки продать водителям якобы «зимний» бензин дороже стандартного следует расценивать как обман. Об этом сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Он напомнил, что сезоны и климатические зоны применения бензинов разных классов испаряемости прописаны в ГОСТ. Чем холоднее регион, тем раньше там начинают продавать топливо с высоким классом испаряемости и, соответственно, позже переходят на «летние» варианты.

По словам эксперта, выпуск топлива в соответствии с сезонностью давно отлажен на АЗС, поэтому поставки в регионы идут по установленному графику.

— Соответственно потребителю не о чем переживать, учитывая среднюю оборачиваемость запасов на АЗС в течение двух-трех дней. Если кто-то пытается продавать бензин дороже, под эгидой того, что он зимний, то это просто маркетинговый ход, — рассказал специалист агентству «Прайм».

По словам Баженова, даже если предположить, что автолюбители используют летнее топливо зимой, то это не несет никакой опасности, кроме возможных рисков для экологии. Так, низкая испаряемость в холодную время года увеличивает продолжительность запуска двигателя, это увеличивает расход топлива, а «недогорание» топлива приводит к выбросам оксида углерода в атмосферу.

За нарушения правил пожарной безопасности на АЗС водители могут столкнуться со штрафами и даже арестом. Какие еще опасности поджидают водителей, рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.