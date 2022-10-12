Юрист предупредил водителей о штрафах на заправке

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За нарушения правил пожарной безопасности на АЗС водители могут столкнуться со штрафами и даже арестом. О том, какие еще опасности поджидают водителей рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

— Если после заправки топливом водитель не вынул из бензобака автомобиля заправочный пистолет со шлангом и начал движение, в результате чего пистолет оторвался от шланга, а водитель уехал с места происшествия, то его действия будут квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП, — заявил он.

По словам юриста, нарушение этой статьи грозит или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Если же водитель решил закурить прямо на территории заправка, он также может быть привлечен к административной ответственности. За такое он может заплатить штраф от 500 до 1500 рублей, передает слова юриста агентство «Прайм».

До этого автоюрист Дмитрий Славнов рассказал «Вечерней Москве», какие нарушения ПДД фиксируют дорожные камеры.

Размер штрафов для водителей одинаков в большинстве регионов России. Однако за некоторые правонарушения автолюбителям придется заплатить в несколько раз больше в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о выделенных штрафах для этих городов.