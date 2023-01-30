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Викторину к 100-летию Леонида Гайдая опубликовали на портале «Узнай Москву»

Лейла Алиева
Город
Викторину к 100-летию Леонида Гайдая опубликовали на портале «Узнай Москву»
Фото: Pexels

Викторина к 100-летию режиссера Леонида Гайдая появилась на портале «Узнай Москву». Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

— На портале «Узнай Москву» пользователям доступно более 50 тематических квизов. Новая викторина посвящена 100-летию со дня рождения классика отечественного кино Леонида Гайдая. Творчество режиссера и сценариста охватывает четыре десятилетия, — говорится в сообщении.

Москвичи смогут проверить свои знания и вспомнить кадры из популярных фильмов режиссера. Кроме того, викторина позволит узнать москвичам ранее неизвестные факты из биографии Гайдая, передает официальный сайт мэра Москвы.

В честь 100-летия со дня рождения советского и российского кинорежиссера Леонида Гайдая 30 января Музей Победы организует специальный показ комедии «Деловые люди». В основе сюжета картины лежат три работы писателя О. Генри: «Вождь краснокожих», «Родственные души» и «Дороги, которые мы выбираем». В своем фильме Гайдай проявил интересную режиссуру, сценарий и воплотил профессиональную игру актеров.

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