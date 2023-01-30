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«Все время со шприцами»: Ланская рассказала о своей неизлечимой болезни

Араз Салехов
Общество
«Все время со шприцами»: Ланская рассказала о своей неизлечимой болезни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская актриса Валерия Ланская рассказала о своей неизлечимой болезни. Она долгое время скрывала недуг, поскольку боялась лишиться работы, однако в программе «Звезды сошлись» на НТВ девушка поделилась своей проблемой.

По ее словам, впервые она столкнулась с этим заболеванием во время беременности — в середине срока у нее обнаружился повышенный сахар в крови. Ей пришлось пройти инсулинотерапию, однако после рождения сына Ланская два года не занималась этим вопросом. В какой-то момент ее состояние ухудшилось, она обратилась в клинику вновь. Актриса рассказала, что страдает сахарным диабетом первого типа.

— Его еще называют диабетом детей и подростков. В моем возрасте он не встречается. Я теперь все время живу с мерилками, шприцами, иглами, — поделилась она.

Актриса пыталась вылечиться, но ей это не удалось. В конечном итоге Ланская смирилась с новым образом жизни.

Мюзикл «Анна Каренина» 25 февраля вернулась на сцену Московского театра оперетты. Исполнительница главной роли, актриса Валерия Ланская, рассказала «Вечерней Москве» о своих ценностях, отношении к непрофессионалам на театральной сцене и неготовности к экстриму.

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