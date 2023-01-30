Скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Энни Вершинг

Фото: YouTube-канал KTLA 5 (скриншот)

Американская актриса Энни Вершинг умерла в возрасте 45 лет. Об этом рассказал муж и коллега артистки Стивен Фулл.

— Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока тебя найдет приключение. И мы найдем его, — поделился он.

Напомним, что в 2020 году у звезды сериала «Сверхъестественное» обнаружили онкологическое заболевание. По информации портала Deadline, Вершинг не бросила актерскую карьеру. Несмотря на заболевание она сыграла в нескольких кинолентах, в том числе в сериале «Звездный путь: Пикар».

Энни Вершинг родилась 28 марта 1977 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Первый раз публика обратила на нее внимание благодаря роли Амелии Иоффе в сериале «Главная больница». После актриса посвятила себя роли Рене Уокер в седьмом и восьмом сезонах сериала «24 часа». Также она получила известность благодаря съемкам в сериалах «Сверхъестественное», «Одни из нас» и «Вне времени».