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Скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Энни Вершинг

Араз Салехов
Общество
Скончалась звезда сериала «Сверхъестественное» Энни Вершинг
Фото: YouTube-канал KTLA 5 (скриншот)

Американская актриса Энни Вершинг умерла в возрасте 45 лет. Об этом рассказал муж и коллега артистки Стивен Фулл.

— Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Ей не нужна была музыка, чтобы танцевать. Она научила нас не ждать, пока тебя найдет приключение. И мы найдем его, — поделился он.

Напомним, что в 2020 году у звезды сериала «Сверхъестественное» обнаружили онкологическое заболевание. По информации портала Deadline, Вершинг не бросила актерскую карьеру. Несмотря на заболевание она сыграла в нескольких кинолентах, в том числе в сериале «Звездный путь: Пикар».

Энни Вершинг родилась 28 марта 1977 года в Сент-Луисе, штат Миссури. Первый раз публика обратила на нее внимание благодаря роли Амелии Иоффе в сериале «Главная больница». После актриса посвятила себя роли Рене Уокер в седьмом и восьмом сезонах сериала «24 часа». Также она получила известность благодаря съемкам в сериалах «Сверхъестественное», «Одни из нас» и «Вне времени».

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