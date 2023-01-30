Канцлер Германии Шольц исключил поставки истребителей Украине

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Германия не планирует поставлять Украине истребители, такой вопрос даже не стоит на повестке дня. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По мнению главы государства, непрекращающиеся дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие немцев к решениям своих властей.

— Если, как только решение принято, в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не очень серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства, — поделился он.

Также канцлер подчеркнул, что страны, которые согласились поставлять оружие Украине, должны начать поставки уже сейчас, сообщает РИА Новости.

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил «Вечерней Москве», получит ли Украина ракеты и истребители от Запада. По его словам, любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — истребителей и ракет — это согласованный с Западом ход. Он подчеркнул, что в НАТО всерьез готовятся к поставкам истребителей, других военных самолетов, но есть одна проблема: для их обслуживания нужно строить аэродромы.