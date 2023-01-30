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Центр «Московский транспорт» открылся на станции «Проспект Вернадского» БКЛ метро

Лейла Алиева
Город
Центр «Московский транспорт» открылся на станции «Проспект Вернадского» БКЛ метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, Большая кольцевая линия, метро Проспект Вернадского Карта всех событий

На станции метро «Проспект Вернадского» БКЛ открылся сервисный центр «Московский транспорт», где горожане смогут проконсультироваться по вопросам парковок. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 января.

В вестибюлях № 8 и 9 в любом из трех окон москвичи могут подать заявление и получить ответ, задать вопрос о способах оплаты парковок и получить решение по своим жалобам. Кроме того, специалисты центра помогут в вопросе выдачи парковочных разрешений.

— В ноябре 2022 года на «Кунцевской» БКЛ появилось окно услуг «Московского паркинга». Вы уже обратились туда около тысячи раз, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В начале января приложение «Московский транспорт» преодолело отметку в пять миллионов скачиваний. С помощью сервиса москвичи могут узнать расписание и прогноз прибытия транспорта, построить удобный маршрут и пополнить карту «Тройка». Также приложение помогает найти, забронировать и арендовать каршеринг, самокат или велосипед.

паркинг Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва
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